МИД Белоруссии сообщил об усилении санкций со стороны Запада

Министр иностранных дел РБ Владимир Макей Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Санкционное давление западных стран на Белоруссию усилилось, делаются попытки "удушить" экономику республики, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Давление Запада на нашу страну при помощи санкций только усилилось. Цель уже даже они не маскируют, они хотят дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, "удушить" экономику и ухудшить уровень жизни максимального числа граждан, затем население якобы должно будет свергнуть властей", – заявил Макей в ходе пресс-конференции. При этом Макей отметил, что эти попытки Запада не удались.

Как ранее писал kp.ru, в начале февраля 2022 года Соединенные Штаты ввели санкции против Белоруссии. Как пояснили американские власти, эти меры направлены "против диссидентов". Также добавлялось, что США допускают аналогичные действия от белорусской стороны.