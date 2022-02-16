В России 16 февраля 2022 выявлено 179 284 случая заражения коронавирусом

В России выявлено 179 284 случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в России выявлено 179 284 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге, где заболели 17 151 человек. Второе место по количеству заразившихся занимает Москва – там был инфицирован 11 262 жителя, на третьем месте Новосибирская область – 5 428 новых пациентов.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировано 748 летальных исходов, а полностью выздоровели 172 468 человека. Таким образом, по состоянию на 16 февраля 2022 общее количество заразившихся коронавирусом за все время пандемии в России достигло 14 659 880. Жертвами COVID-19 стали с начала пандемии 342 383 человека, а выздоровели 11 643 393 пациента.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России был выявлен 166 631 случай заболевания коронавирусом, от инфекции умерли 704 человека.

Вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн счел минимальными риски появления нового штамма коронавируса.