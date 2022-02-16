Политолог оценил перспективы Украины не быть оружием в руках США Фото: REUTERS

Директор Института политических исследований Сергей Марков проанализировал ситуацию, которая складывается в мире вокруг взаимоотношений России, Украины и роли США в этом вопросе.

Пока политолог видит роль Киева как «оружие США в борьбе с Россией». И пути у Украины всего два: марионеточная диктатура или бегство в другую страну, считает политолог.

- Сейчас в политической жизни Украины участвуют только те, кто готов быть этим орудием в борьбе США против России, — пояснил политолог Пятому каналу.

Для этой категории людей ситуация вполне понятна, они не питали иллюзий, что американцы станут рисковать. Се прекрасно понимают, что США могут «уйти и их бросить». В свое время подобное мир видел в Афганистане.

- Тогда проамериканские афганцы цеплялись за колеса самолета, вылетавшего из Кабула. И это потрясло украинскую политическую тусовку, - говорит политолог.

Те, кто не согласен с выданной американцами ролью, тихо сидят в стороне или эмигрируют в безопасные государства.

- Они вынуждены быть политическими животными, выживать в трудной ситуации», — считает собеседник телеканала.

При этом большая часть населения Херсонской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Запорожской областей выступают в поддержку России. Люди не хотят столкновений и Киев конечно же в курсе ситуации.

В свою очередь эксперт в сфере безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков полагает, что США не просто нагнетает ситуацию, но и обогащается на возможном "нападении России на Украину".

- Могу озвучить свою версию того, почему США вообще гонят всю эту волну с нападением на Украину. Никто не пытается таким образом как-то надавить на Киев и уж тем более на Москву. Все намного проще. Сейчас в США огромные проблемы с экономикой — инфляция и тому подобное. Для того, чтобы спасти экономику, они пытаются перетянуть на свою территорию все капиталы Европы. Чтобы обезопасить их, - полагает эксперт в беседе с ФАН.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин согласен, что пропаганда британских СМИ о «вторжение на Украину» имеет свою цель.

- Хотя всем сказали, что нападать на Украину мы не собираемся. Весь мир оказывается оболванен западной пропагандой, информационной войной, которую ведет Запад против России, - отметил эксперт в комментарии RT.