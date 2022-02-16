Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика16 февраля 2022 9:15

Глава МИД Бразилии заявил, что страна заинтересована в развитии отношении с Россией

Франса отметил, что Бразилия планирует развивать стратегическое сотрудничество с Россией
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Глава МИД Бразилии заявил, что страна заинтересована в развитии отношении с Россией

Глава МИД Бразилии заявил, что страна заинтересована в развитии отношении с Россией

Фото: REUTERS

Бразилия заинтересована в развитии отношении с Россией. Такое заявление в среду, 16 февраля, сделал Министр иностранных дел страны Карлос Франса.

«Большое спасибо за возможность присутствовать здесь, в России. Мы очень рады воспользоваться этой возможностью, чтобы поднять отношения между нашими странами на новую высоту, тем более в сложившейся международной обстановке», - сказал Франса, открывая первую двустороннюю встречу в формате «2+2», на которой присутствуют главы Министерства иностранных дел и оборонного ведомства двух стран.

Как отметил Франса, Бразилия планирует развивать стратегическое сотрудничество с Россией «уважая суверенитет каждой страны и нормы международного права».

Напомним, сегодня, 16 февраля, президент Бразилии Жаир Болсонару первый раз посещает Москву с момента избрания главой государства в 2018 году. У него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщается, лидеры собираются обсудить укрепление стратегического партнерства, развитие сотрудничества в экономике, культуре и науке.