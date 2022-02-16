Глава МИД Бразилии заявил, что страна заинтересована в развитии отношении с Россией Фото: REUTERS

Бразилия заинтересована в развитии отношении с Россией. Такое заявление в среду, 16 февраля, сделал Министр иностранных дел страны Карлос Франса.

«Большое спасибо за возможность присутствовать здесь, в России. Мы очень рады воспользоваться этой возможностью, чтобы поднять отношения между нашими странами на новую высоту, тем более в сложившейся международной обстановке», - сказал Франса, открывая первую двустороннюю встречу в формате «2+2», на которой присутствуют главы Министерства иностранных дел и оборонного ведомства двух стран.

Как отметил Франса, Бразилия планирует развивать стратегическое сотрудничество с Россией «уважая суверенитет каждой страны и нормы международного права».

Напомним, сегодня, 16 февраля, президент Бразилии Жаир Болсонару первый раз посещает Москву с момента избрания главой государства в 2018 году. У него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщается, лидеры собираются обсудить укрепление стратегического партнерства, развитие сотрудничества в экономике, культуре и науке.