Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз готов к перебоям поставок газа из России Фото: REUTERS

Евросоюз подготовился к возможным перебоям с поставками газа из России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании Европарламента.

«Мы проработали все сценарии возможного полного или частичного прекращения поставок газа в ЕС со стороны России. Могу сказать, что мы обезопасили себя на этот зимний сезон», – заверила депутатов глава ЕК.

По словам фон дер Ляйен, российский холдинг «Газпром» ограничивает поставки голубого топлива в Европу в периоды высокого спроса на газ, что странно, поскольку компания «не стремится увеличить свою прибыль». Как заявила глава Еврокомиссии, такие действия «нанесли ущерб авторитету России», считавшейся раньше надежным поставщиком энергоресурсов.

Фон дер Ляйен сообщила, что ЕК уже продолжительное время ведет переговоры с другими странами, готовыми нарастить поставки голубого топлива в Европу.

Как писал сайт kp.ru, в начале февраля 2022 президент России Владимир Путин заявил, что некоторые страны Европы могут столкнуться с газовыми проблемами этой зимой.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил высокую цену на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов.