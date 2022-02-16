Британская газета Mirror признала, что "вторжение России на Украину" не произошло Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британское издание Mirror не стало корректировать свою статью, где говорилось, что Россия якобы планирует "напасть" на Украину в три часа ночи по местному времени, но опубликовала новую заметку с констатацией факта, что "вторжения" не произошло.

"Вторжение России на Украину: ночного нападения не случилось, в то время как путинский "дедлайн на 3 ночи" истек", - под таким заголовком выложили публикацию на сайте газеты Mirror.

Как ранее сообщал kp.ru, недавно американский лидер США Джо Байден озвучил предполагаемую дату "нападения России" на Украину. Он отмечал, что это должно было случиться 16 февраля 2022 года.

При этом читатели американского издания The Hill подчеркнули, что Байден говорит об этом уже несколько месяцев. Некоторые комментаторы также отметили, что такие заявления главы США - "очевидная пропаганда".