Фото с российско-бразильских переговоров в Москве опубликовал МИД РФ

Министерство иностранных дел России опубликовало фото с первой встречи глав внешнеполитического ведомства и Минобороны России и Бразилии в формате «два плюс два».

Министры иностранных дел Сергей Лавров и Карлос Альберту Франку Франса и министры обороны Сергей Шойгу и Уолтер Соуза Брага Нетту сегодня, 16 февраля, проведут консультации буквально перед российско-бразильским саммитом.

Как писал сайт kp.ru, на открытии встречи министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса заявил, что страна заинтересована в развитии отношении с Россией, указав на планы развивать стратегическое сотрудничество с Москвой «уважая суверенитет каждой страны и нормы международного права».

Напомним, сегодня, 16 февраля, президент Бразилии Жаир Болсонару первый раз посетил Москву с момента избрания главой государства в 2018 году. У него запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.