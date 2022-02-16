Песков заявил, что выдача российских паспортов жителям Донбасса не нарушает Минских соглашений

Кремль заявил, что выдача российских паспортов жителям Донбасса не нарушает Минских соглашений Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Получение российского гражданства жителями республик Донбасса не нарушает Минских соглашений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Эта практика не является нарушением минских соглашений. Достаточно просто прочитать этот короткий и предельно конкретный текст. Эти упреки несостоятельны», – сказал пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами.

По мнению Пескова, жители Донбасса «испытывают чрезвычайные проблемы в социальном плане», потому что отвергнуты Украиной. Москва выдает им российские паспорта из гуманитарных соображений, отметил представитель Кремля, добавил, что такая практика достаточно распространенная.

Как писал сайт kp.ru, российские паспорта с 2019 года получили 365 тысяч жителей Донецкой народной республики.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявлял, что все жители республики получат гражданство России.

Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе с просьбой подготовить доклад относительно предоставления российского гражданства жителям республик Донбасса.