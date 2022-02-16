Песков заявил, что вероятность силовой операции Украины в Донбассе реальна и высока

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал реальной и высокой вероятность силовой операции Украины в Донбассе.

- Такая вероятность высока, она реальна. И, к сожалению, мы уже всем миром были свидетелем того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе, то есть начинал гражданскую войну у себя в стране. Поэтому прецеденты такие мы уже видели, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) разработал план вторжения на территории Донецкой и Луганской народных республик. Кроме этого, Басурин добавил, что Украина перебрасывает к Донбассу дополнительные части и воинские соединения и начинает подготовку и отправку диверсионных групп, которые должны работать в пределах города. По его словам, Украина «под лозунгами мира реально ведет подготовку к войне».