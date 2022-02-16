Кремль: Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР

В Кремле согласны, что признание ЛНР и ДНР не коррелируется с Минскими соглашениями Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин получил обращение Госдумы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и принял к сведению. Такое заявление в среду, 16 февраля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле согласны, что признание ЛНР и ДНР не коррелируется с Минскими соглашениями.

«Какого-то четкого регламента на сей счет не существует … Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению», - заявил представитель Кремля.

Напомним, ранее профильный комитет Госдумы направил на дальнейшее рассмотрение в Совет Думы сразу два варианта постановления об обращении палаты к президенту России о признании республик Донбасса. Позже спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснил, что два постановления будут обсуждаться на альтернативной основе и один из двух вариантов обращения будет принят на основе рейтингового голосования.