Путин и Лукашенко обсудят санкционное противостояние с Западом на этой неделе

Владимир Путин Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что глава республики Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин на этой неделе обсудят ситуацию в сфере безопасности и санкционное противостояние с Западом.

- Конечно же, будет затрагиваться ситуация в сфере безопасности, ситуация торгово-экономического взаимодействия, санкционного противостояния с западными странами, — рассказал он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не назвал точную дату переговоров российского и белорусского лидеров. В Москве рассчитывают, что главы государств встретятся до конца недели.

Напомним, во вторник, 15 февраля, Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Беседа глав государства продолжалась более трех часов. Отметим, что это первая личная встреча российского и немецкого лидеров. После переговоров Путин и Шольц планируют ответить на вопросы прессы. По словам президента России, основными темами беседы стали безопасность в Европе и ситуация вокруг Украины.