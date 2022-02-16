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Политика16 февраля 2022 9:51

Путин и Лукашенко обсудят санкционное противостояние с Западом на этой неделе

В Кремле надеются, что беседа глав государств состоится до конца недели
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что глава республики Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин на этой неделе обсудят ситуацию в сфере безопасности и санкционное противостояние с Западом.

- Конечно же, будет затрагиваться ситуация в сфере безопасности, ситуация торгово-экономического взаимодействия, санкционного противостояния с западными странами, — рассказал он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не назвал точную дату переговоров российского и белорусского лидеров. В Москве рассчитывают, что главы государств встретятся до конца недели.

Напомним, во вторник, 15 февраля, Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Беседа глав государства продолжалась более трех часов. Отметим, что это первая личная встреча российского и немецкого лидеров. После переговоров Путин и Шольц планируют ответить на вопросы прессы. По словам президента России, основными темами беседы стали безопасность в Европе и ситуация вокруг Украины.