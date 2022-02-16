Депутат Нилов оценил возможность создания системы контроля и учета собак Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил предложение ввести в России систему учета и контроля содержания собак в крупных городах страны.

По мнению парламентария, это, конечно же, даст представление о животных, которых содержат россияне. Но при этом не избавит от проблем безнадзорных питомцев. Владельцы должны нести ответственность за тех животных, которые зарегистрированы официально.

- А если собака, даже та, которая находится в реестре, родила, а щенков бросили. Щенки подросли и стали бездомными животными — они никак не идентифицированы, — пояснил эксперт RT.

Пока, по мнению депутата, эта схема не будет работать в полной мере.

В свою очередь зоозащитница, президент фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина полагает, что избавить Россию от бездомных животных можно только путем помещения их в приюты.

- Мы выступает за комплексный подход, основа которого — безвозвратный отлов в приюты. Никакие собаки на улице не остаются, даже добрые. Животное проводит в приюте несколько месяцев, его обследуют ветеринары. Потом собаки подыскивается хозяин, но уже через зоозащитные организации, либо, если хозяин не находится, ее гуманно усыпляют, - делится с NEWS.ru зоозащитница.

Ранее в Госдуму поступило предложение, согласно которому регионы сами смогут определять случаи, при которых возникает угроза жизни или здоровью людей со стороны бездомных животных, а также самостоятельно определять порядок действий в таких случаях, в числе прочих поступило в рабочую группу нижней палаты, подтвердил «Известиям» Владимир Бурматов.