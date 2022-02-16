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Политика16 февраля 2022 10:04

Глава Минобороны Британии считает бесполезным рассуждать о датах «вторжения» России на Украину

Лондон пока не видит отвода российских войск от границ с Украиной, заявил британский министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес

Фото: REUTERS

Рассуждения о сроках возможного «вторжения» России на Украину бессмысленно, поскольку в этом вопросе даты не так уж важны, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Я никогда не называл даты, потому что во всех разведывательных материалах самым важным являются не даты, а огромное количество войск…Мы не видели свидетельств отвода войск, о котором заявляет Кремль – мы видим наращивание, строительство полевых госпиталей и развертывание таких стратегических вооружений, как ракеты «Искандер», – сказал глава британского Минобороны в интервью телеканалу Sky News.

Как писал сайт kp.ru, несколько западных изданий накануне сообщили о «вторжении» России на Украину ночью в среду, 16 февраля. Позже британская The Sun отредактировала свою статью. уточнив, что ночь, когда должна была состояться российская атака, прошла без происшествий.

Напомним, ранее президент США Джо Байден в ходе участия в видеоконференции с лидерами западных стран, Европейского союза и НАТО назвал датой «вторжения» России на Украину 16 февраля 2022.