Песков заявил, что Россия не имеет отношения к кибератакам на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не имеет отношения ни к одной из кибератак - в частности, на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, 15 февраля в Центре стратегических коммуникаций и информбезопасности Украины, работающем при Минкульте, сообщили о кибератаках на сайты украинского Минобороны, Вооруженных сил, "Приватбанка" и "Ощадбанка".

"Мы ничего не знаем. И, как и ожидалось, Украина продолжает во всем обвинять. Россия не имеет отношения ни к каким кибератакам", - отметил Песков, отвечая на вопрос о глобальном сбое украинского сектора глобальной Сети и заявлениях Украины, что за этим может стоять Россия.

Как ранее писал kp.ru, в Сенате США рассматривают возможность введения санкций против России «за кибератаки на Украину», сообщило издание Politico. Член Международного комитета сената Штатов Крис Мерфи полагает, что препятствующие «вторжению» России ограничения должны быть связаны с кибератаками.