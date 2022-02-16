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Общество16 февраля 2022 10:17

Жители Ростова пожаловались на химический запах

Дома окружили сразу несколько источников тяжелого запаха
Кристина Круговых
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Жители Ростова жалуются на неприятные запахи

Жители Ростова жалуются на неприятные запахи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители западной части Ростова продолжают жаловаться на химический запах от старого полигона и предприятия, а на юге — от озера с нефтехимией.

- Первый источник плохого запаха — полигон на Машиностроительном, который до сих пор не рекультивирован. Второй — предприятие «Меринос». Но есть и еще минимум два источника в промзоне, которые до сих пор не идентифицированы. Минприроды не выявило там конкретного виновника, — говорит один из представителей инициативной группы Алексей Берешпалов.

А жители южной части Левенцовки жалуются на запах от озера с нефтехимией. Связывают это с тем, что с западной стороны возле ТЭЦ с советских времен остались брошенные емкости — открытые бетонные бассейны, сообщает RostovGazeta.

- Один из них заполнен неизвестными нефтепродуктами. Эта жижа источает сильный, резкий запах, который ветром разносится до трех километров. С закрытого по предписанию суда предприятия вывезли химические отходы. И вылили их в овраг возле ТЭЦ. Тогда же, появилось это «нефтяное озеро». До сих пор и из оврага, и от емкости идет ядовитый запах, — говорит Алексей Берешпалов.

Теперь же неподалеку появился еще и асфальтовый завод. который также источает неприятный запах. Местные жители продолжают составлять жалобы, однако пока виновных выявить и наказать не удалось.