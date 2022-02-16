Генсек НАТО заявил, что альянс не видит деэскалации на Украине

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не видят деэскалации на Украине.

По его словам, НАТО готова к дипломатическим переговорам, но и готовится к худшему развитию событий.

- Пока мы не наблюдали деэскалации со стороны России, если они действительно начнут выводить войска, то мы бы приветствовали это. Но это должно быть подтверждено, — отметил Столтенберг.

Ранее бывший глава службы внешней разведки Великобритании MI-6 Джон Соэрс заявил, что Запад излишне нагнетает обстановку вокруг Украины. Соэрс усомнился, что российский лидер Владимир Путин когда-либо планировал «вторжение» на Украины, так как это «слишком рискованный шаг». Специалист также считает, что Москва добилась ряда важных успехов. В частности, сделала свои обеспокоенности главной темой международной повестки.