Сборная России выиграла бронзу в командном спринте среди мужчин на Олимпиаде в Пекине Фото: REUTERS

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев выигрывают бронзовую медаль в командном спринте в среду, 16 февраля, на Олимпиаде в Пекине.

Как писал сайт kp.ru, на финальный этап Терентьев ушел, имея в соседях финна Мякки и норвежца Клэбо. В итоге финский лыжник оказался вторым, а Клэбо вновь стал первым в спринте. Российская сборная завоевала бронзу. При этом Терентьев на одном из своих этапов упал и ему пришлось соперников нагонять. В финальный забег сборная России прошла по лучшему времени.

Напомним, сегодня, 16 февраля, российские лыжницы выиграли бронзу в командном спринте на Олимпиаде в Пекине. За Сборную России выступали лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева. Золотую медаль завоевала Германия, а второе место заняла Швеция. Кроме того, российские биатлонистки взяли серебро в эстафете на Олимпийских играх.