Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт16 февраля 2022 10:21

Сборная России выиграла бронзу в командном спринте среди мужчин на Олимпиаде в Пекине

Норвежцы выиграли золото
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сборная России выиграла бронзу в командном спринте среди мужчин на Олимпиаде в Пекине

Сборная России выиграла бронзу в командном спринте среди мужчин на Олимпиаде в Пекине

Фото: REUTERS

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев выигрывают бронзовую медаль в командном спринте в среду, 16 февраля, на Олимпиаде в Пекине.

Как писал сайт kp.ru, на финальный этап Терентьев ушел, имея в соседях финна Мякки и норвежца Клэбо. В итоге финский лыжник оказался вторым, а Клэбо вновь стал первым в спринте. Российская сборная завоевала бронзу. При этом Терентьев на одном из своих этапов упал и ему пришлось соперников нагонять. В финальный забег сборная России прошла по лучшему времени.

Напомним, сегодня, 16 февраля, российские лыжницы выиграли бронзу в командном спринте на Олимпиаде в Пекине. За Сборную России выступали лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева. Золотую медаль завоевала Германия, а второе место заняла Швеция. Кроме того, российские биатлонистки взяли серебро в эстафете на Олимпийских играх.