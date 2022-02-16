Минцифры России выступило против налога на международные игровые платформы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Министерство цифрового развития России прокомментировало информацию о планах российского правительства обложить налогами международные игровые платформы для поддержки патриотических игр. Как заявили в ведомстве, финансирование Фонда поддержки игровых проектов не должно осуществляться за счет сборов с зарубежных площадок.

«Минцифры против ввода налога на международные игровые платформы…Введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается с учетом продолжающейся работы на площадке Организации экономического сотрудничества и развития по перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний. Россия активно участвует в этой работе, и не будет принимать каких-либо односторонних решений», – сказано на сайте Минцифры РФ.

Как отмечается в сообщении, подготовка предложений по созданию Фонда поддержки разработки игр, популяризующих русскую культуру и историю, предусмотрена вторым пакетом мер поддержки IT-индустрии. Целью этого проекта является привлечение инвестиции в разработку компьютерных игр.

Напомним, ранее газета «Коммерсант» сообщила, что правительство России собирается обязать игровые платформы платить налог для поддержки патриотических игр.