Песков заявил, что Кремль «спокойно спал» на фоне британских новостей о «вторжении» на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники администрации президента в прошедшую ночь спали спокойно, несмотря на сообщения британских СМИ о возможном «вторжении» России в Украину. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Основываясь на сообщениях западной прессы, особенно в последнее время, и по известной тематике, мы не корректируем нашу работу. Ночь прошла в штатном режиме, как и положено, спокойно спали, утром также спокойно и по-деловому приступили к работе», - заявил представитель Кремля.

Комментируя вопрос о возможных контактах президентской администрации с представителями каких-либо иностранных государств, Песков, что по ночам там нет «обыкновения вступать в контакты с иностранными государствами».

Напомним, накануне британское издание The Sun, которое ранее объявило о «вторжение» России на Украину в три часа ночи среды, 16 февраля, изменило свою статью. Как писал сайт kp.ru, журналисты издания отметили, что ночь, когда должна была состояться российская атака на Украину, прошла без происшествий. Однако, Москва не раз заявляла, что у нее нет планов «нападать» на незалежную.