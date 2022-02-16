Новак заявил о способности «Северного потока – 2» уже сейчас стабилизировать энергетический рынок Европы Фото: REUTERS

Газопровод «Северный поток – 2» уже сейчас способен стабилизировать энергетический рынок Европы, считает заместитель председателя правительства России Александр Новак.

«Уже сегодня способствовать стабилизации газового рынка Европы может скорейший запуск «Северного потока – 2», – заявил вице-премьер в статье для журнала «Энергетическая политика».

Как отметил Новак, если страны Евросоюза используют 55 миллиардов кубометров газа из «Северного потока – 2» для производства электроэнергии, то снизят выбросы углекислого газа на 14%. По словам зампреда российского правительства, надежное энергоснабжение невозможно обеспечить, игнорируя баланс источников энергии и отсутствие дискриминации традиционных секторов топливно-энергетического комплекса.

Новак заявил, что Европа не сможет полностью заменить российский газ и призвал подумать о возвращении практики долгосрочных контрактов. Такой вариант будет более выгодным с экономической точки зрения, надежным и экологичным, подчеркнул он. Долгосрочные контракты, отметил вице-премьер, «значительно снизит риски возникновения дефицита голубого топлива.

Напомним, ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоман заявлял, что решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» вряд ли будет принято до конца июня 2022 года. Регулятор ФРГ по-прежнему ожидает от российской стороны все необходимые документы для получения заявки, пояснил он.

Между тем президент США Джо Байден пригрозил России остановкой «Северного потока – 2» в случае агрессии против Украины.