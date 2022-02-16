Спикер Рады предложил ввести санкции против депутатов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР

Руслан Стефанчук Фото: REUTERS

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал принять санкционные меры в отношении депутатов Госдумы РФ, которые поддержали решение о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Стефанчук уточнил, что предложит Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести соответствующие ограничение, а позицию российских депутатов он назвал «продолжением акта агрессии» по отношению к Киеву.

«И весь мир, и Украина должны отвечать адекватно, одним из таких направлений может стать применение санкций в отношении каждого депутата Госдумы, который проголосовал за это решение. Как член СНБО, я буду такое решение предлагать для украинского совета нацбезопасности», - заявил он, отметив, что с предложением ввести санкции в отношении депутатов Госдумы нужно также обратиться и к западным партнерам.

Напомним, ранее профильный комитет Госдумы РФ направил на дальнейшее рассмотрение в Совет Думы два варианта постановления об обращении к президенту России о признании республик Донбасса. Позже депутаты направили один из проектов главе государства.