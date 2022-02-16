Лавров допустил принятие закона о санкциях против британских компаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия может принять закон о санкциях в отношении британских компаний и лиц, приближенных к властям Великобритании, аналогичный тому, что намерен принять Лондон. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Если этот закон окончательно вступит в силу, я нисколько не сомневаюсь, что наш парламент будет иметь все основания принять аналогичный закон в отношении тех, кто пытается делать себе карьеру и набирать рейтинги русофобской стезе», – сказал глава российского МИД журналистам.

Москва надеется, что другие государства не будут поддерживать британские власти в стремлении Лондона запустить «очередные волны санкционных войн», отметил дипломат. Правительство России не останется безразличным к действиям Запада, добавил Лавров.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс заявила, что законопроект о санкциях Великобритании против России включает возможность заморозки активов российских компаний, если Кремль примет решение о «вторжении» на Украину. По ее словам, санкции также предусматривают запрет на въезд в Великобританию лиц, включенных в санкционный список.