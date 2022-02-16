Песков заявил о неспособности НАТО трезво оценивать ситуацию в мире

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс не может трезво оценивать ситуацию в мире.

- Определенный гандикап присутствует в системе оценки положения дел у НАТО, это наверняка не дает возможности представителям НАТО трезво оценивать ситуацию, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

По его словам, у альянса проблемы в системе оценки ситуация.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не видят деэскалации на Украине. По его словам, НАТО готова к дипломатическим переговорам, но и готовится к худшему развитию событий.

До этого бывший глава службы внешней разведки Великобритании MI-6 Джон Соэрс заявил, что Запад излишне нагнетает обстановку вокруг Украины. Соэрс усомнился, что российский лидер Владимир Путин когда-либо планировал «вторжение» на Украины, так как это «слишком рискованный шаг». Специалист также считает, что Москва добилась ряда важных успехов. В частности, сделала свои обеспокоенности главной темой международной повестки.