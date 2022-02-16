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Политика16 февраля 2022 11:16

Сенатор Косачев осудил насыщение Украины оружием

Константин Косачев считает, что это может спровоцировать Киев на силовые действия
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Сенатор Совфеда РФ Константин Косачев

Сенатор Совфеда РФ Константин Косачев

Фото: Евгения ГУСЕВА

Политика украинских властей не зависит от США в полной мере, насыщение Украины оружием может спровоцировать Киев на силовые действия, полагает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Сложность в том, что и США вовсе не полностью контролируют ситуацию", - написал сенатор.

По его словам, "встает логичный вопрос: когда может быть достигнут тот предел насыщения Украины оружием, за которым ее руководство вдруг решит, что их стремление разрешить многолетний внутренний конфликт при помощи силы останется безнаказанным?".

Также Косачев добавил, что Байдену, если он и правда хочет избежать войны, настало время послать сигнал не Москве, а Киеву: кто не желает войны, не должен ее провоцировать.

Как ранее писал kp.ru, российское посольство призвало США отказаться от планов поставлять оружие на Украину. Также в посольстве призвали Соединенные Штаты воспользоваться их влиянием на украинскую сторону и убедить властей прекратить саботаж Минских договоренностей.