В Госдуме подготовили поправки о штрафах за невыполнение закона «о приземлении» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи направил в российское правительство проект закона, который вводит оборотные штрафы для зарубежных IT-гигантов за неисполнение норм закона «о приземлении». Об этом в среду, 16 февраля, сообщил глава комитета Александр Хинштейн.

«Членами комитета подготовлены поправки в кодекс об административных правонарушениях. Сейчас мы направили их на отзыв в правительство, как того требует регламент. Эти поправки устанавливают ответственность для участников рынка за неисполнение требований закона "о приземлении"», - заявил глава комитета.

Хинштейн отметил, что зарубежные компании, которые не выполнили установленные законом требования, помимо мер понуждения, уже установленных в законе «о приземлении», будут нести и административную ответственность.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Роскомнадзоре заявили, что санкции к иностранным компаниям, которые не начали исполнять закон о «приземлении», рассмотрят до конца февраля текущего года.

Напомним, согласно принятому закону, к началу этого года владельцы иностранных интернет-сервисов, суточная аудитория которых свыше 500 тысяч российских пользователей, должны открыть на территории нашей страны свои филиалы, представительства или учредить юридические лица. Всего в данный список попали 13 IT-гигантов.