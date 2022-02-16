Китайские ученые испытают систему распознавания коронавируса в воздухе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайские ученые работают над созданием системы по выявлению следов коронавирусной инфекции в воздухе в качестве меры для снижения распространения COVID-19.

Как передает издание China Daily, новою технологию уже тестируют на Олимпиаде в Пекине. «Работа по предотвращению распространения вируса заключается в целом ряде процедур, таких как использование обеззараживающих устройств и тестирование участников», - рассказал исследователь Школы медицины при университете Цинхуа Лю Пэн.

По словам эксперта, проверка воздуха на наличие инфекции может стать важным вспомогательным инструментом, необходимым для раннего оповещения о распространении вируса. Как он отметил, передача коронавируса возможна через аэрозольные частицы, которые находятся в воздухе.

Разработчики уверяют, что новое устройство в десть раз чувствительнее существующих приборов молекулярно-генетической диагностики.