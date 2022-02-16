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Происшествия16 февраля 2022 11:26

Следователи возбудили дело после госпитализации двух младенцев в Москве

Родителей обвинили в покушении на убийство грудных детей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Следователи возбудили дело после госпитализации двух младенцев в Москве

Следователи возбудили дело после госпитализации двух младенцев в Москве

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении супругов, которые неоднократно издевались над своими восьмимесячными детьми.

Как писал сайт kp.ru ранее, на востоке столицы сотрудники полиции и органов опеки спасли двух младенцев, которых родители не кормили в течение нескольких дней. ЧП произошло в многоэтажке на улице Плеханова в районе Перово.

По версии следствия, с конца мая 2021 года по февраль 2022 года мужчина и женщина причиняли двум малышам «физические, психические и нравственные страдания, которые привели к истощению и возникновению тяжелого состояния здоровья». Детей пришлось госпитализировать для оказания медицинской помощи, сообщается на сайте столичного следственного управления Следственного комитета.

«Было возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 156 и ст. 117 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание»)…Учитывая лишение фигурантов в 2020 году родительских прав в отношении восьми малолетних детей за длительный асоциальный образ жизни, систематическое непринятие мер по воспитанию своих детей, их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, группой лиц»)», – сказано в сообщении ведомства.

Москвичам предъявлено обвинение. Следователи намерены обратиться в суд с просьбой заключить их под стражу. Также они намерены установить и допросить родственников и знакомых семьи и получить заключения судебных экспертиз.