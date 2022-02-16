Путин разрешил приватизацию земель рядом с водоемами Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий приватизировать земельные участки рядом с водоемами.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, сказано, что гражданам и юридическим лицам разрешается приватизировать земельные участки, расположенные во втором поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения. Эти земли, а также участки первого пояса зоны санитарной охраны, раньше запрещалось передавать в частное владение.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин объяснил, что по закону отмена запрета на предоставление участков в собственность не повлияет на обязанность их владельцев и объектов капитального строительства по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Таким образом, отметил парламентарий, не возникнет дополнительных рисков загрязнения источников снабжения питьевой водой.