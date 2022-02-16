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В мире16 февраля 2022 11:53

В Польше не исключают отказ от взносов в бюджет Евросоюза

Варшава намерена пойти на это, если ей заблокируют средства из фондов ЕС
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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В Польше не исключают отказ от взносов в бюджет Евросоюза

В Польше не исключают отказ от взносов в бюджет Евросоюза

Фото: REUTERS

Польша может отказаться от уплаты взносов в бюджет Евросоюза, если ей будут заблокированы средства из фондов ЕС, заявил замминистра юстиции Польши Себастьян Калета на пресс-конференции сегодня, 16 февраля.

Напомним, суд ЕС отклонил в среду иски Венгрии и Польши против механизма, обуславливающего предоставление средств из общего бюджета Евросоюза с соблюдением верховенства права получателями-странами ЕС.

"Если Польше заблокируют фонды, Польша сможет ставить под сомнение те политики Европейского союза, которые что-то стоят для поляков, которые плохо сказываются на польском бюджете", - пояснил замминистра.

Как ранее писал kp.ru, глава Минюста Польши призвал Варшаву прекратить уплату членских взносов ЕС. Еврокомисия ставит перед государством невыполнимые задачи, с целью добиться смены правительства, полагает Збигнев Зебро.