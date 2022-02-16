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Общество16 февраля 2022 11:49

Греф назначен спецпредставителем президента по продвижению заявки России на проведение «ЭКСПО-2030»

Документ был подписан российским лидером Владимиром Путиным
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Герман Греф

Герман Греф

Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Сбербанка Герман Греф назначен специальным представителем президента России по продвижению заявки РФ на проведение выставки «ЭКСПО-2030» в Москве. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

- Назначить Грефа Германа Оскаровича специальным представителем президента Российской Федерации (на общественных началах) по вопросам продвижения заявки Российской Федерации на право проведения в 2030 году Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2030» в г. Москве, — гласит текст распоряжения.

Документ был подписан российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, весной 2021 года Россия первой подала заявку на проведение «Экспо-2030» в Москве. Международное бюро выставок российскую заявку уже получило, а остальные кандидаты могли подать свои заявки до конца октября текущего года.

«Экспо» является одной из наиболее крупных международным выставок, в которой участвует множество стран мира. Каждые пять лет участники демонстрируют на выставке свои лучше достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.