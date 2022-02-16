Умер Борис Бальмонт, бывший первый замминистра ракетно-космической отрасли СССР

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На 95-м году жизни умер Борис Бальмонт, который во времена Советского Союза был министром станкостроительной и инструментальной промышленности, а также первым заместителем министра ракетно-космической отрасли СССР. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в Роскосмосе.

«Ракетно-космическая отрасль России и госкорпорация "Роскосмос" глубоко скорбит по поводу кончины советского государственного деятеля … Бориса Владимировича Бальмонта", - говорится в заявлении госкорпорации.

В заявлении отметили подчеркнули, что Бальмонт всю свою жизнь был бесконечно предан делу. Подчеркивается, что «при его непосредственном участии космонавтика сделала существенные шаги вперед», а «многие проекты, которыми мы гордимся, стали возможны в том числе благодаря Борису Владимировичу».

В Роскосмосе также выразили соболезнования родным и близким бывшего первого замминистра ракетно-космической отрасли СССР.

Борис Бальмонт был награжден орденом Почета РФ, а также являлся лауреатом государственных премий Советского Союза и Российской Федерации. Кроме того, он был кавалером четырех орденов Ленина и почетным академиком Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.