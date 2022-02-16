Россия намерена настаивать на отказе НАТО принимать Украину в альянс Фото: REUTERS

Москва намерена настаивать на том, что НАТО отказалось от планов принимать в альянс Украину, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Россия считает, что Киев в этом случае должен провозгласить свой нейтральный статус, отметил он.

«Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявила об отказе от принятия Украины в свои ряды», – сказал дипломат на заседании Форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как подчеркнул Гаврилов, внеблоковый статус Киева предусмотрен Декларацией о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина не готова войти в НАТО. По его мнению Лаврова, Киев не сможет принести альянсу какую-либо пользу в плане укрепления безопасности.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин предупреждал, что если Украина войдет в НАТО и начнет «возвращать» Крым военным путем, победителей не будет.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о сохранении возможности вступления Украины в альянс.