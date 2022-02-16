В "Газпроме" сообщили, что в европейских хранилищах осталось менее 7% закачанного газа Фото: REUTERS

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) по данным на середину февраля 2022 года опустели на 93,4% от совокупного объема закачанного туда летний период газа. То есть в ПХГ Европы остается меньше 7% запасов, подсчитали в "Газпроме" с учетом данных Gas Infrastructure Europe.

Таким образом, объем активного газа в европейских ПХГ на 22,3%, или на 9,2 млрд куб. м. меньше прошлогодних значений, и составляет всего 32 млрд куб. м., что на 1,3 млрд куб. м. ниже исторического минимума на эту дату, отметили в российском холдинге. Отбор будет вестись до конца марта - середины апреля.

Как ранее сообщал kp.ru, в "Газпроме" заявили, что объемы запасов газа в подземных хранилищах Европы находятся на исторических минимумах. В компании уточняли, что страны региона отобрали более 70% закачанного летом газа.