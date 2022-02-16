Иностранным названием Бангкока станет Крунг-Тхеп-Маха-Накхон

Власти Таиланда объявили о смене иностранного названия столицы с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон Фото: Shutterstock

В среду, 16 февраля, Королевский ученый совет Таиланда сообщил о смене официального иностранного названия столицы страны с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. При этом распространенном заявлении ведомства отмечается возможность использовать два названия столицы страны.

Ранее кабинет министров Таиланда одобрил проект об обновлении названий территорий, административных зон и столиц. Как предполагается, что новое название города не будет принято до тех пор, пока его не проверит специальный комитет.

Как сообщается, Королевский ученый совет обновил в словаре международных географических названий написание территорий, административных зон и столиц для того, «чтобы они соответствовали текущей ситуации».

Уточняется, что если Крунг-Тхеп-Маха-Накхон станет новым официальным иностранным названием столицы Таиланда, то Бангкок заключат в скобки, а также изменят написание столиц и географические названия в некоторых других странах.

Столица страны всегда называлась на тайском языке Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, однако в ноябре прошлого года совет объявил об использовании английского названия Бангкок в качестве официального названия.