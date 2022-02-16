Рада одобрила выход Украины из антитеррористического центра СНГ

Украина выйдет из антитеррористического центра СНГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховная рада приняла закон о выходе Украины из антитеррористического центра Содружества Независимых Государств.

В пояснительной записке к закону Киев обвинил Москву в «содействии сепаратизму и терроризму» на востоке Украины. Кроме того, указано, что Россия якобы подрывает «основы правопорядка и безопасности в мире».

- Учитывая изложенное и то, что Украина в течение 2014 - 2015 лет не принимала участия в практических мероприятиях, предусмотренных программой сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, целесообразно прекращении участия Украины в деятельности Антитеррористического центра государств-участников СНГ, — гласит текст документа.

Закон вступит в силу, когда его подпишет украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее директор первого Департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов, курирующий вопросы многостороннего сотрудничества на постсоветском пространстве, заявил, что Украина де-юре остается членом СНГ и не подавала официального уведомления о выходе из Содружества. Евдокимов отметил, что Украина вышла из порядка 50 соглашений, меморандумов и решений по линии СНГ, но более 190 документов продолжают действовать. Среди действующих документов – Договор о зоне свободно торговли, соглашение в области пенсионного обеспечения и другие договоры экономической и социально-гуманитарной направленности, которые представляют для Киева практический интерес.