Госдума приняла в окончательном чтении поправки, ужесточающие наказание педофилов

Вячеслав Володин прокомментировал ужесточение наказания для педофилов и тех, кто их укрывает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в УК и УПК, в которых предусматривается ужесточение наказания за преступлений против половой неприкосновенности детей. Ужесточается наказание не только за педофилию, но и за ее укрывательство, отметил в своем Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение.

«Нередко насилие над ребёнком, используя своё положение, совершает человек, от которого жертва зависит», - отметил Володин, объясняя, какие обстоятельства могут быть признаны отягчающими при совершении сексуальных преступлений в отношении детей и подростков.

Володин объяснил, что как отягчающие обстоятельства будут расцениваться те факты, когда преступление совершено лицом, проживающим вместе с ребёнком; тем, кто несет обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; человеком, который работает в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

За укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет закон теперь предусматривает наказание до года лишения свободы, а за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета — до шести лет лишения свободы.

Спикер подчеркнул, что работа по ужесточению наказания за преступления против половой неприкосновенности детей и подростков будет продолжена.

«Убеждён, что за любое преступление против ребёнка приговор должен быть жёстким», - заявил он.

О том, как педофилы выманивают у детей интимные фото в сети и как этому противостоять, читайте здесь на kp.ru.