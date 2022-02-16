Минздрав одобрил исследования новой вакцины от коронавируса на основе вирусоподобных частиц

В России одобрили исследования новой вакцина от коронавируса на основе вирусоподобных частиц Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство здравоохранения России разрешило Центру имени Гамалеи клинические исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц.

- Вакцина VLP-корона (вакцина против COVID-19 на основе VLP (содержащей частицы, подобные SARS-CoV-2)… оценка переносимости, безопасности и иммуногенности оптимальной дозы вакцины в сравнении с плацебо на протяжении 21 суток после двукратного внутримышечного введения препаратов, — говорится в реестре разрешенных клинических исследований.

Уточняется, что в исследовании примут участие 600 человек. Оно закончится в декабре 2022 года.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 179 284 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге, где заболели 17 151 человек. Второе место по количеству заразившихся занимает Москва – там были инфицированы 11 262 жителя, на третьем месте Новосибирская область – 5 428 новых пациентов. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировано 748 летальных исходов, а полностью выздоровели 172 468 человека. Таким образом, по состоянию на 16 февраля 2022 общее количество заразившихся коронавирусом за все время пандемии в России достигло 14 659 880.