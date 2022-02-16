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Политика16 февраля 2022 12:34

Захарова ответила на требование постпреда США доказать отсутствие намерений «вторгаться» на Украину

Ранее американский дипломат заявила, что Москва должна подтвердить свою приверженность миру
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Захарова ответила на требование постпреда США доказать отсутствие намерений «вторгаться» на Украину

Захарова ответила на требование постпреда США доказать отсутствие намерений «вторгаться» на Украину

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала требование постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд к России доказать отсутствие планов «вторжения» на Украину. Как отметила дипломат, желание совершить агрессию не появляется даже при наличии потенциала.

«Дорогая Линда, скажу как женщина женщине: даже когда есть потенциал, желание вторжения не возникает автоматически», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Томас-Гринфилд в интервью голландской Nieuwsuur потребовала от России привести доказательства того, что Москва не намерена совершать «вторжение» на Украину. По ее словам, президент России Владимир Путин и «сами русские» точно знают о своих планах и могут отступить от них, сделав выбор в пользу дипломатии.

Как писал сайт kp.ru, президент США Джо Байден в ходе участия в видеоконференции с лидерами западных стран, Европейского союза и НАТО назвал датой «вторжения» России на Украину 16 февраля 2022.

Напомним, Москва не раз говорила об отсутствии планов «нападать» на Украину. Постпред России в ООН Василий Небензя заявлял, что страны Запада так и не привели никаких доказательств о приписываемых российской стороне планах нападения.