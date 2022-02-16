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Экономика16 февраля 2022 12:40

Минфин РФ высказался против запрета майнинга, но за запрет платежей в криптовалюте

Министр финансов Силуанов выступил за легализацию майнинга
Мария ПАВЛОВА
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Глава российского минфина выступил за признание майнинга видом экономической деятельности.

Глава российского минфина выступил за признание майнинга видом экономической деятельности.

Фото: REUTERS

Российское министерство финансов выступает против запрета в стране майнинга. Об этом заявил в среду 16 февраля глава ведомства Антон Силуанов.

Министр высказал мнение о целесообразности легализации майнинга и обложения майнеров налогами.

«Мы считаем, что его не надо запрещать, его нужно ввести в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности, брать с этого налог и вывести майнеров в легальное поле», - цитирует Силуанова ТАСС.

Глава Минфина заявил, что не видит причин для ограничения либо запрещения майнинга.

«Я не понимаю, зачем все это ограничивать и запрещать», - сказал он.

Силуанов предложил установить неквалифицированным инвесторам лимит в 50-100 тысяч рублей для инвестиций в криптовалюту.

В то же время Силуанов отметил, что Минифин поддерживает позицию Центробанка России о запрете на территории страны платежей в криптовалюте. Министр отметил, что если Минфин и Банк России не придут к компромиссу по связанным с крипторынком вопросам, они будут для снятия разногласий обращаться на уровень правительства.

Напомним, в январе 2022 года Банк России предложил полностью запретить выпуск, майнинг и оборот криптовалют на территории страны. Подробности здесь на kp.ru.