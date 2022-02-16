США ежегодно тратят около 5 млрд долларов на сдерживание России

Соединенные Штаты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замсекретаря Совбеза России Михаил Попов сообщил, что Соединенные Штаты Америки ежегодно тратят около 5 миллиардов долларов на сдерживание России.

- С 2014 года Пентагон реализует антироссийскую программу «Сдерживание агрессии в Европе», на которую ежегодно из военного бюджета США расходуется 4–5 миллиардов долларов, — рассказал он в интервью «Российской газете».

По его мнению, название программы указывает на то, что США хотят сформировать образ миротворца. Попов отметил, что Россия вынуждена отвечать на эти угрозы и тратит ресурсы, которые можно было бы направить на развитие страны.

Ранее появилась информация, что США и их союзники в Европе к настоящему времени не согласовали масштаб возможных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. Издание Politico со ссылкой на заявление дипломата из ЕС, пожелавшего остаться анонимным, отмечает, что американские и европейские официальные лица «все еще стремятся договориться, насколько сильно нужно ударить по Москве санкциями и когда именно это должно произойти». Также уточняется, что по юридическим, логистическим и политическим причинами пакеты ограничений против Москвы «вряд ли будут идентичными».