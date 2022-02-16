В США заявили, что уважают стремление Украины вступить в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель Госсекретаря США Венди Шерман заявила, что не влияет на решение Украины о планах быть членом НАТО, поскольку данный выбор зависит только от желания украинцев.

"США не намерены принимать никаких решение по поводу Украины без Украины. Мы не будем решать ничего по поводу Украины без участия НАТО, о Европе без Европы... Это решение - не на стороне США. Это решение должен принимать украинский народ - чего они хотят, каким им видится их будущее. Это ваш выбор. И 15 февраля мы вновь могли слышать ответ от президента Зеленского: он заявил, что Украина желает присоединиться к НАТО. Это тоже выбор населения Украины. А мы выражаем поддержку любого выбора украинского народа и украинского правительства", - отметила Шерман.

Как ранее писал kp.ru, посол Украины в Британии Пристайко допустил, что Киев откажется от вступления в НАТО во избежание "войны с Россией". Дипломат отметил, что в Киеве рассматривают такую возможность, несмотря на то, что Украина "мечтает вступить в НАТО в течение многих лет".