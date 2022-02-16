Политтехнолог заявил, что у Зеленского будут проблемы из-за фейков о "вторжении" России Фото: REUTERS

Политтехнолог Марат Баширов считает, что из-за фейков про "вторжение" России может пострадать президент Украины Владимир Зеленский, которому все меньше доверяет собственный народ.

"Проблемы из-за всего этого будут, в первую очередь, у Зеленского. Он постоянно говорит о том, что идет кампания дезинформации, но не рассказывает, кто за ней стоит. И на этом этапе рождается уже чувство глубокого унижения у украинцев", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Специалист отметил, что кампания дезинформации продолжится и дальше.

"Она ведется руками газет, в первую очередь, "желтого" содержания, и только после этого получает отражение в высказываниях официальных лиц", - констатировал Баширов.

Напомним, британская газета The Mirror не стала редактировать статью о "российском вторжении на Украину в 03:00" 16 февраля, однако признала, что этого не случилось, рассказывает RT.

При этом Зеленский заявил об отсутствии признаков отвода войск России от границ. Также глава украинского государства подчеркнул, что на Украине спокойно относятся к любым угрозам, так как это "происходит уже много лет", передают "Известия".

Читатели британской газеты The Daily Mail прокомментировали публикации британских же СМИ о "вторжении" России на Украину. Заявления таблоидов после того, как "вторжения" не состоялось, позабавили пользователей, заставив усомниться в состоятельности западной разведки.