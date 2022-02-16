Германия подтвердила проведение на полях Мюнхенской конференции встречи глав МИД G7 по Украине 19 февраля 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство ФРГ подтверждает планы по проведению на полях предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности встречи руководителей МИД стран Группы семи (G7), посвященной кризису в Украине. Переговоры, как запланировано, пройдут 19 февраля, сообщил сегодня, 16 февраля на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер.

"Планируется, что министр (иностранных дел ФРГ Анналена - прим.ред.) Бербок на полях Мюнхенской конференции будет осуществлять руководство встречей глав МИД G7. Тут речь, в основном, будет идти о согласовании действий на фоне кризиса, вызванного наращиванием российских войск рядом с Украиной", - уточнил он.

Напомним, страны Запада обвиняют Россию в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. Но Москва это категорически отрицает и постоянно делает заявления о том, что никому ничем не угрожает, а такие провокационные сообщения лишь используются в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО возле границ РФ.

Как ранее писал kp.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что представители России не поедут на Мюнхенскую конференцию по безопасности.