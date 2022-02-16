Российский фристайлист Буров завоевал «бронзу» на Олимпиаде в Пекине

Илья Буров Фото: REUTERS

Фристайлист Илья Буров стал бронзовым призером на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщил «КП-Спорт».

Россиянин набрал 114,93 очка. Первое место занял спортсмен из Китая Ци Гуанпу: на его счету 129 очков. Вторым стал фристайлист из Украины Александр Абраменко — у него 116,50 очка.

Отметим, что ранее Буров завоевывал «бронзу» на Олимпиаде-2018 в Пекине. На соревнованиях 2022 года он завоевал уже две медали.

Ранее российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев выиграли бронзовую медаль в командном спринте. На финальный этап Терентьев ушел, имея в соседях финна Мякки и норвежца Клэбо. В итоге финский лыжник оказался вторым, а Клэбо вновь стал первым в спринте. Российская сборная завоевала бронзу. При этом Терентьев на одном из своих этапов упал и ему пришлось соперников нагонять. В финальный забег сборная России прошла по лучшему времени.