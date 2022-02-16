Минфин России заявил о готовности помочь Белоруссии рефинансировать долг

Министр финансов РФ Силуанов рассказал о возможности рефинансирования долга Белоруссии. Фото: Александр ГЛУЗ

О готовности России помочь Белоруссии рефинансировать долг заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом он сказал в среду 16 февраля.

По словам Силуанова, Белоруссии необходима поддержка в условиях ограничений, которые коснулись ее в последнее время.

«Мы видим в условиях ограничений, которые коснулись нашего соседа, необходимость поддержки на рефинансирование тех долговых обязательств, которые есть у Белоруссии перед внешними кредиторами, в первую очередь, РФ», - цитирует Силуанова ТАСС.

Глава Минфина заявил, что Россия готова рассмотреть предложения Белоруссии по вопросам рефинансирования долга перед РФ.

«В каком формате это будет, часть ли это будет через Евразийский фонд или это будет внешгоскредиты - этот вопрос мы решим», - уточнил Силуанов.

По словам министра, речь может идти о рефинансировании в первую очередь тела долга примерно в $1 млрд в год. Это долг перед РФ и Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР).

Ранее сообщалось, что Россия с сентября 2021 до конца 2022 года предоставит Белоруссии кредитов на сумму порядка 640 миллионов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2021 года. Подробности здесь на kp.ru.

О том, как будет решаться вопрос с долгами Белоруссии перед Россией в случае углубления интеграционных процессов между двумя странами, читайте здесь.