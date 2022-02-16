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Экономика16 февраля 2022 13:17

Минфин не планирует пересматривать НДФЛ в ближайшие годы

Предметных обсуждений о введении прогрессивного налога на прибыль также нет, заявил глава ведомства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Минфин не планирует пересматривать НДФЛ в ближайшие годы

Минфин не планирует пересматривать НДФЛ в ближайшие годы

Фото: Shutterstock

Министерство финансов не планирует пересматривать ставку по налогу на доходы физических лиц в ближайшие годы, заявил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

«Однозначно могу сказать, что здесь планов менять НДФЛ на ближайшие годы у Минфина нет», – заверил министр финансов.

Также, по словам главы Минфина, нет предметных обсуждений относительно введения прогрессивного налога на прибыль. В этом году он введен точно не будет, отметил он. Как отметил Силуанов, для этого нужно подготовить законодательство.

Напомним, ранее Силуанов сообщил, что в ближайшие три года не планируется повышение ставок налогов.

Как писал сайт kp.ru, в России c 1 января 2021 года ввели так называемый налог на богатых. Теперь те, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год, должны платить НДФЛ по ставке 15% вместо прежних 13%.