«Единая Россия» приостановила членство крымского депутата, насмерть сбившего пенсионерку

Игорь Буданов Фото: соцсети

В пресс-службе Крымского регионального отделения «Единой России» сообщили, что партия приостановила членство депутата Государственного Совета Республики Крым Игоря Буданова. Об этом пишет «КП-Крым».

Мужчину подозревают в том, что он сбил 73-летнюю пенсионерку и скрылся с места аварии. Женщина была госпитализирована с многочисленными переломами, медики не смогли спасти пенсионерку, она скончалась от полученных травм.

Глава крымских единороссов Владимир Константинов назвал такие поступки возмутительными для депутата

- Сейчас членство в «Единой России» Игоря Буданова приостановлено, — отметил он.

По его словам, вину Буданова будут доказывать в суде. Кроме того, «Единая Россия» будет решать вопрос об исключении депутата из партии.

Ранее коллегия судей Самарской областного суда рассмотрела представление генерального прокурора и дала разрешение на привлечение к ответственности бывшего судью Безенчукского района Евгения Гладкова, которого уже дважды ловили за рулем в нетрезвом виде. Инициативу в привлечении Гладкова к ответственности за правонарушение проявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. В связи с тем, что Евгений Гладков в то время, как его задержали за вождение в нетрезвом виде, находится в статусе судьи в отставке, он не мог быть привлечен к административной ответственности.