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В мире16 февраля 2022 13:30

Читатели Daily Mail призвали газету извиниться за фейки о "вторжении России" на Украину

Речь идет о публикации издания о дате предполагаемой "военной операции со стороны России"
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Читатели Daily Mail призвали газету извиниться за фейки о "вторжении России" на Украину

Читатели Daily Mail призвали газету извиниться за фейки о "вторжении России" на Украину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После так и не состоявшегося "российского вторжения" на Украину читатели западных изданий, где были опубликованы сообщения о дате и времени военной операции, потребовали от СМИ выпустить опровержения. В частности, об этом высказались читатели британской газеты Daily Mail.

"Вы заявляли, что все начнется в среду?? Вы же не признаете, что допустили ошибку, точнее, снова соврали??" — написал комментатор под ником Logz.

"Когда вы напечатаете свои извинения за то, что разжигаете войну в DM?" — спросил Micky MOJO.

"Эй, Daily Mail, сегодня вы обещали мне войну. Когда начало? О да, вас разыграли так же, как Байдена. Чертовы СМИ снова наврали", — отметил с возмущением пользователь metalmonk.

Ранее британцы в шутку попросили президента США Джо Байдена перенести дату "вторжения России" на Украину. Также они вспомнили и другие заявления американских властей, не подкрепленные фактами.

Как ранее писал kp.ru, Байден заявил, что на 16 февраля 2022 года Россия якобы запланировала "вторжение" на Украину. При этом европейцы разошлись в оценках сроков "вторжения", а также не разделили мнение американского лидера о том, что эскалация неизбежна.