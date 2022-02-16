Депутат Милонов предложил ввести единую систему учета домашних животных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил о необходимости создания в России единой системы учета и контроля домашних животных.

"Еще раз хочу сказать, что все люди, которые с любовью относятся к своим домашним животным, 100% захотят, наверное, чтобы их зверушка имела документ, не просто бумажный, который взял и выбросил, а его электронную копию", - пояснил он в беседе с телеканалом "360".

По словам парламентария, это поможет бороться с хозяевами, которые выбрасывают своих питомцев на улицу.

Ранее в Российской кинологической федерации (РКФ) предложили ввести обязательную регистрацию домашних животных, рассказывает ФАН.

Крупные животные требуют много внимания, поэтому родители часто останавливают свой выбор на небольших. "Комсомолка" подготовила для вас список зверьков, которых можно завести в качестве домашних животных для детей