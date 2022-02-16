В Чехии заявили, что США в ситуации с Украиной попали в ловушку своей пропаганды

Чешский политолог заявил, что США в ситуации с Украиной попали в ловушку своей пропаганды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог Оскар Крейчи в беседе с чешским изданием Parlamentni listy выразил мнение, что Соединенные Штаты в ситуации с Украиной попали в ловушку своей же пропаганды.

Он отметил, что западные СМИ «охладили пыл» после переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также после слов госсекретарей США и НАТО, что Вашингтон и альянс не будут вмешиваться в случае военного конфликта. Однако не все перестали распространять фейки, заметил Крейчи.

- США продолжают называть «точные данные» о том, что российское нападение на Украину начнется во вторник или в среду, или через неделю. Американские политики угодили в ловушку собственной истеричной пропаганды. Они сами создали давление своих СМИ, которое ограничивает им пространство для маневра, — заявил политолог.

Ранее бывший глава службы внешней разведки Великобритании MI-6 Джон Соэрс заявил, что Запад излишне нагнетает обстановку вокруг Украины. Соэрс усомнился, что российский лидер Владимир Путин когда-либо планировал «вторжение» на Украины, так как это «слишком рискованный шаг». Специалист считает, что Москва добилась ряда важных успехов. В частности, сделала свои обеспокоенности главной темой международной повестки.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент России Владимир Путин с юмором относится к публикациям о якобы планируемом «вторжении» РФ на Украину, в которых называют даже дату. По его словам, глава государства «иногда даже шутит - просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война». Дмитрий Песков добавил, что к подобной информации западных журналистов «трудно относиться с пониманием».